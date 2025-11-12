Besteiro traslada en Bruselas su rechazo a Altri: «No es viable»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, trasladó ayer en Bruselas su rechazo a la fábrica que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo), un proyecto al que no considera «maduro» para Galicia, pero tampoco «viable ni recomendable». Así lo aseguró tras reunirse con el Gabinete del Vicepresidente Ejecutivo para la Estrategia Industrial de la Comisión Europea, un encuentro en el que abordaron las líneas de trabajo del futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, así como las oportunidades de financiación para proyectos industriales gallegos.

En este contexto, el líder de los socialistas gallegos aprovechó para recordar «los noes» que recibió el proyecto de la pastera lusa hasta el momento, concretamente del Perte de descarbonización, de la conexión eléctrica en la nueva planificación de la red para los próximos años y, ahora, de los fondos europeos de innovación.

De hecho, el proyecto se ha quedado fuera de los fondos europeos de innovación (Innovation Fund), unos apoyos que sí reciben diferentes proyectos gallegos como las plantas de metanol verde de Mugardos y Begonte.

Besteiro, que estuvo acompañado del eurodiputado socialista Nicolás Casares, se reunió ayer también con el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, para trasladar la necesidad de que Galicia tenga un papel protagonista en el nuevo marco presupuestario en materia de seguridad y defensa de la UE, en el que se refuerce la cohesión territorial y se reconozca la aportación del Eje Atlántico: «Hablar de seguridad es hablar de seguridad marítima y energética, y ahí Galicia tiene que jugar un papel fundamental».