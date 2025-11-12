La borrasca 'Claudia' amenaza con quedarse toda la semana en Galicia

La borrasca Claudia se queda en Galicia, pero de verdad, no como Neymar en el Barcelona. La borrasca, nombrada el lunes por el Aemet, está propiciando desde la mañana de este martes una intensa surada y ya ha dejado rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora. También ha provocado algunas consecuencias, con más de un centenar de incidencias en las cuatro provincias, la mayoría en A Coruña y Pontevedra, entre la tarde de este martes y la mañana de hoy miércoles.

Este centro de bajas presiones de gran impacto tiene una característica especial, y es su carácter estacionario. Por tanto, es «probable», según la Aemet, que permanezca durante varias jornadas casi en el mismo punto, al noroeste de Galicia, de manera que irá enviando sucesivos frentes en lo que queda de semana. De acuerdo con las previsiones actuales, será el sábado cuando se desplace hacia el sur; de seguir esa trayectoria pasaría muy cerca del litoral gallego y recrudecería su influencia en la comunidad.

Por el momento, su impacto más severo está siendo en el mar, donde ha estado activo el aviso naranja, por olas de más de cinco metros en las Rías Baixas y A Costa da Morte, empujadas por vientos del sur con intervalos de fuerza 8.

En tierra también están vigentes los avisos por viento. Con datos hasta las 21:30 horas de este martes, las rachas máximas han alcanzado los 126,2 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo y 123,8 en Muras en la lucense sierra de O Xistral. También se superaron los 100 km/h en punta Candieira, en Viveiro, en Camariñas o en Cuntis. Con respecto a las precipitaciones, el registro más alto se ha dado en Lousame y en Santa Comba (A Coruña), con 44,2 litros por metro cuadrado.

Hoy, en una nueva jornada de influencia de la borrasca Claudia, se han registrado rachas máximas de viento de 132 kilómetros por hora en Cervantes (Lugo) y lluvias acumuladas de 79 litros por metro cuadrado en Santa Comba (A Coruña).

MeteoGalicia indica que el frente asociado a la borrasca se moverá "muy lentamente hacia el este" durante este miércoles. El viento soplará fuerte durante la mañana y bajará lentamente por la tarde. Entre las 20,00 del martes y las 8,00 horas de este miércoles ha dejado acumulaciones de lluvias destacadas durante 12 horas en el oeste de la comunidad.

Todo ello en una jornada de miércoles con gran parte de Galicia en alerta amarilla por viento y lluvia. MeteoGalicia también ha activado un aviso naranja al oeste de la provincia de A Coruña por acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Más de un centenar de incidencias durante la noche en Galicia

Claudia ha dejado más de un centenar de incidencias durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre, aunque sin daños personales. Según informa el 112 Galicia, la mayoría de las intervenciones de los equipos de emergencias estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas.

Las provincias de Pontevedra y A Coruña registraron la mayor cantidad de incidencias, con 62 y 53, respectivamente, entre la tarde del martes y hasta las primeras horas de este miércoles. El 112 Galicia registró un incremento de incidencias en la circulación debido a la presencia de árboles, cables o postes en las vías, así como bolsas de agua e inundaciones puntuales en las carreteras, en garajes y viviendas. En total, suman 144 incidencias en Galicia debido al efecto de la lluvia y el viento. Especialmente, en las últimas horas del martes se notó una subida en las intervenciones de los equipos de emergencias en ayuntamientos de las Rías Baixas, como Vilagarcía y Vilanova de Arousa (9 y 4 incidencias), que afrontaron situaciones relacionadas inundaciones.

Dentro de la provincia de Pontevedra, de momento la más afectada, el ayuntamiento de Vigo también registró un número elevado de intervenciones (15) con la misma casuística.

En la provincia de A Coruña, se contabilizaron 53 incidencias, principalmente en municipios de litoral como Carballo, Muxía, Outes o Ribeira.

Las provincias de Lugo, con 22, y Ourense, con siete son las que registraron menor número de incidencias.

Temperaturas suaves

El viento del sur, en cambio, mantiene los termómetros en valores elevados para la época. Las temperaturas son suaves en esta jornada de alertas, con máximas de 23,3 grados en Ribadeo (Lugo), a las 15.00 horas, siendo la mínima de 3,8 grados que alcanzó el concello ourensano de A Veiga a las 02.30 horas de la madrugada. Además, la oscilación térmica será pequeña estos días: en Vigo, por ejemplo, el miércoles la mínima será de 15 grados y la máxima de 17.

Nota de la Aemet

Posición de Claudia y sus frentes asociados, para el miércoles a las 12:00 / Aemet

Según la nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología esta mañana, se espera que los frentes asociados a Claudia afecten primero a Galicia a partir de esta tarde, con precipitaciones persistentes, que ocasionalmente podrían ser fuertes y con tormenta, rachas de viento sur muy fuertes, especialmente en zonas expuestas, y temporal marítimo.

El viento del sur continuará soplando en jornadas sucesivas con rachas muy fuertes en zonas expuestas del extremo septentrional, y que se extenderían a otras zonas de la mitad occidental peninsular, especialmente en zonas altas. También se espera que el temporal costero continúe en el litoral gallego.

En cuanto a las precipitaciones, serán persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos. Es probable que a partir del jueves también sean persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos, así como en amplias zonas del cuadrante suroeste.