Detectan a un conductor a 214 km/h por un tramo de 90
Logran identificar a un ferrolano al volante de un coche de alta gama
REDACCIÓN
A Coruña
El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia investiga a un conductor de Ferrol por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90 km/h en la carretera que une Ferrol con Mañón.
Según informó la Guardia Civil, los agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol realizaban un control de velocidad cuando detectaron con el cinemómetro al vehículo de alta gama. Al no poder interceptar el coche en el momento, las diligencias fueron remitidas al GIAT, que logró identificar al conductor. Con su identidad confirmada, se abrió la investigación por conducción temeraria y riesgo grave para la seguridad vial.
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Temporal en Galicia: rachas de viento que rozan los 160 km/h y más de 70 incidencias
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación