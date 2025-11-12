Detectan a un conductor a 214 km/h por un tramo de 90

El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia investiga a un conductor de Ferrol por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90 km/h en la carretera que une Ferrol con Mañón.

Según informó la Guardia Civil, los agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol realizaban un control de velocidad cuando detectaron con el cinemómetro al vehículo de alta gama. Al no poder interceptar el coche en el momento, las diligencias fueron remitidas al GIAT, que logró identificar al conductor. Con su identidad confirmada, se abrió la investigación por conducción temeraria y riesgo grave para la seguridad vial.