La ejecución de gasto de los concellos alcanzó el 72% en 2024
Santiago
La Xunta presentó ayer un informe de la Consellería de Facenda sobre la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y las diputaciones gallegas en 2024, del que se desprende que la ejecución de los concellos asciende hasta el 72%, mientras que el dato conjunto de las cuatro diputaciones se sitúa tan solo en el 48%. Por su parte, el Gobierno autonómico alcanzó una ejecución de gasto del 100%.
