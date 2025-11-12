La Fiscalía solicita 25 años de cárcel para el hombre acusado de matar a su expareja en Ribeira

La Fiscalía solicita 25 años de cárcel para el hombre acusado de matar, en marzo del año pasado, a su expareja en Palmeira, en el municipio coruñés de Ribeira.

Así lo recoge el escrito fiscal que plantea una petición de 22 años de cárcel por un delito de asesinato, así como privación de la patria potestad y prohibición de aproximarse a familiares de la víctima durante 28 años.

A esta petición, con solicitud de indemnizaciones, suma tres años de cárcel por un delito de violencia habitual, añadiendo otros diez años de prohibición para acercarse a familiares.

Suso Souto

Los hechos ocurrieron el 19 de marzo del año pasado, en la vivienda en la que residía la mujer, Andrea Yturri, de 25 años, que llevaba un tiempo separada del presunto agresor.

El hombre acuchilló, según fiscalía, a la víctima en la casa y, posteriormente, se causó heridas a si mismo, por las que tuvo que permanecer ingresado en el hospital. Ambos tenían un hijo en común de corta edad, que en ese momento no estaba en la vivienda.

En su escrito, el Ministerio Público precisa que el acusado, con condenas previas por amenazas leves de violencia de género, ejerció sobre la víctima, desde el inicio de la relación y tras su finalización, distintas formas de control sobre la fallecida, empleando contra ella expresiones como 'mala madre' o 'no vales para nada'.

Tras la ruptura, la llamaba y enviaba mensajes a diario. El día de los hechos, añade, recogió a su hijo en la escuela infantil y lo dejó con su hermana para luego dirigirse al piso donde vivía la víctima. Una vez en el interior, el acusado "la atacó de forma inesperada y repentina" sin capacidad de defensa, añade el Ministerio Público que tiene en cuenta la agravante de parentesco.