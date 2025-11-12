Galicia llevará al Supremo el reparto de migrantes

La Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo los decretos que regulan el traslado de menores no acompañados a la comunidad. Así lo anunció ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, acorde a la resolución adoptada por la asesoría jurídica. Tal y como recordó, la comunidad ya había presentado, junto a otras 10 autonomías gobernadas por el PP, un recurso contra el real decreto ley que regula el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, por el que Galicia tendría que acoger a más de 300 jóvenes cuando, según denuncian desde la Consellería de Política Social, el sistema ya está saturado.

Dicho recurso fue admitido a trámite, pero ahora la Xunta opta también por la vía del Supremo, siguiendo la resolución de la asesoría jurídica, y recurrirá por la vía contencioso-administrativa los dos reales decretos aprobados este verano que desarrollan el real decreto ley: uno regula el procedimiento de traslados y otro aprueba la capacidad de cada autonomía.

«Siempre hemos dicho que cumpliríamos la ley respecto al acogimiento de menores migrantes no acompañados, pero siempre pedimos coordinación y planificación», aseguró al respecto el mandatario autonómico, que volvió a calificar la financiación de insuficiente y la información, escasa.