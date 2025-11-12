El PSdeG convoca a su comité nacional para constituir la comisión de listas
REDACCIÓN
El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) reunirá este sábado 15 de noviembre a su Comité Nacional en Santiago de Compostela para culminar la renovación de sus órganos, iniciada tras el XV Congreso.
La convocatoria de este sábado servirá para constituir la Comisión Nacional de Listas, órgano formado por miembros de la ejecutiva y del Comité Nacional, encargado de emitir dictámenes previos sobre candidatos y candidaturas en elecciones, clave para garantizar la representatividad interna y la transparencia en las elecciones.
Fuentes socialistas señalan que la reunión permitirá reforzar su mensaje sobre los presupuestos de la Xunta del p´roximo año. Tras renovar direcciones autonómica, provincial y local, el PSdeG afronta un periodo de relativa calma interna.
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros
- El litoral de A Coruña, en alerta naranja por temporal costero
- Temporal en Galicia: rachas de viento que rozan los 160 km/h y más de 70 incidencias
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación