El PSdeG convoca a su comité nacional para constituir la comisión de listas

El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) reunirá este sábado 15 de noviembre a su Comité Nacional en Santiago de Compostela para culminar la renovación de sus órganos, iniciada tras el XV Congreso.

La convocatoria de este sábado servirá para constituir la Comisión Nacional de Listas, órgano formado por miembros de la ejecutiva y del Comité Nacional, encargado de emitir dictámenes previos sobre candidatos y candidaturas en elecciones, clave para garantizar la representatividad interna y la transparencia en las elecciones.

Fuentes socialistas señalan que la reunión permitirá reforzar su mensaje sobre los presupuestos de la Xunta del p´roximo año. Tras renovar direcciones autonómica, provincial y local, el PSdeG afronta un periodo de relativa calma interna.