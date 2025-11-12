Seis detenidos y 1.500 plantas de marihuana incautadas cerca de Santiago

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Santiago desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, con seis detenidos como posibles integrantes en la fase de explotación de la operación Smell, abierta el pasado mes de junio tras detectarse consumos eléctricos irregulares en naves de Oroso y O Pino (A Coruña). En total, se incautaron más de 1.500 plantas y una cantidad superior a los 13 kg de cogollos presuntamente listos para la venta.

La fase de explotación de la operación se realizó al detectar la presencia de tres de los detenidos en las instalaciones de uno de estos recintos de Oroso, sorprendiendo a uno de ellos portando dos semilleros con hasta 132 plantas de cannabis sativa. La Benemérita realizó la inspección de la citada edificación, localizando en su interior una plantación con 800 plantas de cannabis, dotada de sistemas de iluminación, ventilación y control térmico, y 430 gramos de marihuana lista para su manipulación.

Traslado de municipio

Posteriormente, los efectivos se trasladaron a O Pino para realizar el registro de la segunda nave, hallando una plantación interior con 573 plantas de cannabis y características similares a la anterior y 96 gramos de marihuana seca lista para su manipulación, procediendo a su intervención.

Tras estos hechos, la Guardia Civil realizó el registro de los domicilios de los detenidos en las localidades de Negreira y Cambados, incautándose en ambos inmuebles 13 kilos de marihuana envasada al vacío y lista para su distribución, básculas de precisión, material de pesaje y embalaje, 29.000 euros en efectivo y 4 vehículos supuestamente empleados para el transporte y la distribución de las sustancias estupefacientes.

Desde el Instituto Armado se mantuvo la operación abierta con la mira puesta en la localización de otros 3 posibles integrantes de la organización, de Ames, Cambados y Vilagarcía. Tras ser localizados, también fueron detenidos.