Las biotoxinas agravan la escasez de almeja y amenazan con dejar a Galicia sin mejillón

Como era de esperar, la creciente llegada de fitoplancton portador de biotoxinas a las rías gallegas sigue provocando el cierre de bateas de mejillón y bancos de infaunales como la almeja y el berberecho. En el primer caso, las campañas de Italia y de la industria conservera están absolutamente bloqueadas. En el segundo, el avance de la toxicidad amenaza con cerrar por completo las rías de Vigo y Pontevedra.

Esto quiere decir que Galicia puede quedarse sin algunos de sus bivalvos más importantes a las puertas de Navidad, lo cual agravará la difícil situación que atraviesan bateeiros y mariscadores por la progresiva pérdida de productividad de las rías. Además de las precipitaciones, las escorrentías que generan amenazan con reducir la salinidad y provocar mortandades como las registradas en el pasado, especialmente intensas durante el invierno de 2023. Y temporales como Claudia, el último en llegar a Galicia, también suponen un trastorno para los mejilloneros, ya sea por los daños materiales a las bateas, alguna totalmente destrozada por el oleaje, o bien por el riesgo de desprendimiento del mejillón que sigue colgado de las cuerdas, precisamente a la espera de que remita el episodio tóxico para que pueda salir al mercado.