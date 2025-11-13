El eucalipto crece en 25.000 hectáreas en solo dos años

El eucalipto avanza y ocupa cada vez más superficie forestal en Galicia. Ni siquiera la moratoria impuesta en 2021 que prohibía nuevas plantaciones ha conseguido frenar esta especie que ya alcanza las 438.000 hectáreas. Son 25.000 hectáreas más que en 2022. Solo en el último año se han sumado otras 19.100 hectáreas más.

Así lo constatan los datos del Inventario Forestal Continuo de Galicia, realizados por expertos de la Universidade de Vigo y de Santiago, con los datos actualizados en 2024. Según este estudio, el eucalipto ocupa ya el 28 por ciento del territorio gallego. De las 413.000 hectáreas detectadas en 2022, se pasó a 419.000 en 2023 y ahora ya se sitúa en 438.156 hectáreas. Es la especie que más ha crecido en estos dos últimos años.

En todo caso, el responsable del estudio, el ingeniero forestal Juan Picos, aclaró, en todo caso, que este crecimiento de 25.000 hectáreas registrado desde 2022 no se corresponde en su totalidad con plantaciones ilegales que hubiesen incumplido la moratoria establecida por la Xunta. "No significa que se haya plantado más sino que lo detectamos antes", explica. Así, aclara que podría pasar que esos eucaliptales estuvieran ya plantados antes de la moratoria pero los pies eran aún pequeños y no se detectaron en las imágenes satélites.

Las frondosas siguen siendo aun así la especie que más superficie ocupa en Galicia: un 40 por ciento. Según el inventario forestal continuo especies como los castaños o los robles ocupan 631.000 hectáreas. Sin embargo, aunque ha ganado 2.000 hectáreas en el último año, su extensión se redujo en 3.800 hectáreas respecto a 2022.

Por último, las coníferas van también en aumento y ocupan ya 446.000 hectáreas. Han ganado casi 18.000 hectáreas en dos años