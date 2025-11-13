La Fegamp pide a la Xunta subir la financiación del SAF hasta los 17 euros por hora

La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) anunció ayer que rechaza la oferta remitida por la Consellería de Política Social para el incremento del precio por hora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), asegurando que se «queda muy lejos de resolver el problema actual de financiación del SAF que padecen los ayuntamientos». La propuesta de la Xunta recogía un aumento progresivo hasta alcanzar los 16 euros en 2028, mientras que la Fegamp reclama que el incremento sea a los 17 euros y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.

Concretamente, en un comunicado remitido a los medios, la Fegamp revela que la propuesta del Gobierno gallego establece un aumento desde los 12 euros/hora actuales a 14 en el 2026, 15 en el 2027 y 16 en el 2028, lo que la Federación considera insuficiente. De hecho, los alcaldes de la comisión lamentaron que son los ayuntamientos los que tienen que «hacerse cargo de la mayor parte de su coste, que supera ampliamente los 22 euros por hora de servicio de media».

En respuesta, la comisión «urge» a la Consellería a subir el precio a 17 euros/hora desde enero de 2025 y negociar para resolver la financiación al 100% del coste del SAF.

Un 33% más

Al respecto, la Xunta ha defendido que la única forma de avanzar es «dejar fuera del debate el partidismo», puesto que se trata de una cuestión «transversal» que afecta a los 313 ayuntamientos de Galicia y, «todos ellos, independientemente de su signo político, esperan por estos fondos».

Aseguran, además, que su propuesta supondría un incremento del 33%, 9 puntos más que el acuerdo anterior alcanzado, y que el Gobierno central continúa «muy lejos» de financiar el 50% de la dependencia; pero, en todo caso, el Ejecutivo autonómico no cierra la puerta a futuras negociaciones.