Acuerdo para la jubilación anticipada de los docentes de la concertada
Lo suscribirán la Xunta, patronales y cuatro de los seis sindicatos
REDACCIÓN
La Consellería de Educación informó ayer de que la Xunta, las patronales y cuatro de las seis organizaciones sindicales representadas en la Comisión tripartita de la enseñanza privada concertada de Galicia han logrado un acuerdo en materia de jubilaciones para los docentes de estos centros educativos.
Según un comunicado de Educación, «a partir de este año, los profesores a los que les queden dos años para jubilarse podrán acogerse a la nueva regulación de jubilación parcial estatal». El Gobierno gallego asumirá «íntegramente» los gastos salariales y de Seguridad Social derivados hasta que la persona jubilada tenga derecho a la pensión íntegra.
No todos los sindicatos de la Comisión tripartita de la enseñanza concertada han dado su visto bueno. Se quedan fuera CIG-Ensino y SNEP. El acuerdo será suscrito por FSIE, UGT, CC OO y USO, que, según a la Administración, aglutinan a más del 90 por ciento de la representación de estos docentes.
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros
- La autovía de A Costa da Morte sumará 5,5 km más entre Vimianzo y Camariñas
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- La Aemet avisa: otro frente pone hoy en alerta a media Galicia por fuertes lluvias
- Galicia entierra a dos víctimas de tráfico cada semana, con A Coruña a la cabeza
- La Aemet avisa: otro frente amenaza Galicia con fuertes lluvias y vientos
- Vinculan a un detenido en Galicia con la mayor banda criminal de Venezuela