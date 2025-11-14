Acuerdo para la jubilación anticipada de los docentes de la concertada

La Consellería de Educación informó ayer de que la Xunta, las patronales y cuatro de las seis organizaciones sindicales representadas en la Comisión tripartita de la enseñanza privada concertada de Galicia han logrado un acuerdo en materia de jubilaciones para los docentes de estos centros educativos.

Según un comunicado de Educación, «a partir de este año, los profesores a los que les queden dos años para jubilarse podrán acogerse a la nueva regulación de jubilación parcial estatal». El Gobierno gallego asumirá «íntegramente» los gastos salariales y de Seguridad Social derivados hasta que la persona jubilada tenga derecho a la pensión íntegra.

No todos los sindicatos de la Comisión tripartita de la enseñanza concertada han dado su visto bueno. Se quedan fuera CIG-Ensino y SNEP. El acuerdo será suscrito por FSIE, UGT, CC OO y USO, que, según a la Administración, aglutinan a más del 90 por ciento de la representación de estos docentes.