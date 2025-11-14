Alvedro supera ya el millón de viajeros y capta un 17% más de tráfico que Vigo

El aeropuerto de A Coruña encara la recta final del año con cifras al alza: más de un millón de pasajeros en diez meses, un 4,3% más que el año pasado. Octubre, además, se disparó con un 10% de crecimiento de viajeros y un 23% más de operaciones. Es el único de los tres aeropuertos gallegos que sumó más usuarios en el décimo mes del año respecto a 2023, mientras que en el acumulado de este 2025 tanto Alvedro como Peinador vendieron más billetes que el ejercicio pasado, pero Santiago se queda casi un 12% por debajo de la demanda de hace un año, según datos publicados este viernes por AENA.

En concreto, con origen o destino A Coruña se vendieron entre enero y octubre un total de 1.077.187 billetes, el 22,5% del total de los tres aeropuertos de Galicia y un 17% más que el pasaje captado por la terminal de Vigo (921.629, un 5,2% más que hace un año). A la cabeza se coloca Santiago con más de 2,7 millones de viajeros en los diez primeros meses, pero con una rebaja importante respecto al año pasado (-11,9%).

Pero detrás del millón de viajeros se esconde la misma paradoja de siempre: un aeropuerto que crece, pero que sigue atrapado en la dependencia de los vuelos nacionales. El 90% de los pasajeros se mueven dentro de España. Los internacionales, poco más12.800 en octubre, son todavía una rareza para Alvedro. Y mientras tanto, la ciudad anhela conexiones que no llegan: París, Frankfurt, Bruselas…

El incremento de operaciones —casi un 14% más en lo que va de año— refleja otra realidad: más aviones, más ruido, más presión sobre una infraestructura que lleva años reclamando ampliaciones y mejoras. El millón de pasajeros no tapa las carencias de una terminal pequeña, ni la eterna discusión sobre si A Coruña puede competir con Santiago y Vigo en el mapa aéreo gallego.

AENA, por su parte, celebra sus 35 millones de pasajeros en octubre en toda la red, un 4,5% más que el mismo mes del año pasado. El repunte del 10,4% en Alvedro en el décimo mes del año coloca al aeropuerto coruñés en su sitio: una terminal que crece, sí, pero que sigue siendo un jugador menor en la liga nacional. En octubre movilizó al 0,4% de los pasajeros de la red de AENA en España. La coruñesa es la única de las tres terminales gallegas que gana pasajeros en octubre, con un total de 116.614, un 10,4% más que hace un año. Mientras, Santiago, con 276.814, perdió un 9,3% y Vigo, con apenas 90.600, sufrió una caída del 0,6%.