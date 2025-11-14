El eucalipto avanza pese a la moratoria: 25.000 hectáreas en solo dos años

La extensión del eucalipto en Galicia continúa imparable a pesar de la moratoria impuesta por la Xunta que prohíbe desde julio de 2021 las nuevas plantaciones de esta especie. Ocupa ya un tercio de la superficie arbolada de la comunidad autónoma: más de 438.000 hectáreas. En solo dos años sumó 25.000 hectáreas más (lo que supone un incremento del seis por ciento). Es, de hecho, la especie que más ha crecido desde 2022, pese a que ha sido la única que ha sufrido restricciones. Mientras, los pinos también ganan terreno, al contrario que las frondosas que ocupan ahora 3.800 hectáreas menos.

El cultivo del eucalipto ha superado todas las estimaciones. Se ha duplicado la superficie de eucaliptales contemplada en el anterior Plan Forestal que preveía como mucho alcanzar las 245.000 hectáreas en el horizonte de 2032. En la nueva planificación elaborada por la Xunta estimaron un crecimiento hasta 2025 del 3 por ciento para luego bajar su ocupación un 5 por ciento hasta 2040.

Sin embargo, con los datos del Inventario Forestal Continuo actualizados a fecha de 2024 se constata que el crecimiento previsto ya se ha duplicado pues ha sido del 6 por ciento en dos años.

En 2022 el área ocupada por eucaliptales era de 413.000 hectáreas. Al año siguiente subió a 419.000. En el último año se sumaron 19.100 hectáreas más hasta llegar a las 438.000, según el inventario elaborado por expertos de la Universidade de Vigo y Santiago.

En todo caso, el subdirector de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo, Juan Picos, aclara que este incremento de 25.000 hectáreas de eucaliptos en dos años no significa que todo sean plantaciones ilegales. Así, explica que una parte pueden ser cultivos anteriores a la moratoria que no fueron capaces de detectar en las imágenes satelitales de los primeros inventarios porque eran pies aún muy pequeños.

La moratoria en la plantación de eucaliptos finaliza en diciembre de 2025. La Consellería de Medio Rural decidió, en todo caso, ampliarla hasta 2030 pero flexibiliza su aplicación. Así, se podrá reforestar con esta especie los terrenos de pino radiata gravemente afectadas por la plaga de la banda marrón, siempre y cuando no supere el 50 por ciento de la superficie. Y además se permitirá a distintos propietarios cambiar de parcela una plantación de eucalipto para mejorar la productividad.

Además del eucalipto también va en aumento la superficie ocupada por pinares que suman casi 18.000 hectáreas en dos años hasta alcanzar una extensión de 447.000 hectáreas, un tercio de la superficie arbolada de Galicia.

Por el contrario, las frondosas pierden terrenos si se comparan con los datos del año 2022. Especies autóctonas como los robles o los castaños ocupan una superficie de 631.000 hectáreas. Son aún mayoritarias en los terrenos forestales de la comunidad pues acaparan el 40 por ciento del arbolado.

Aunque las frondosas aumentaron respecto al año 2023, si se compara con los datos del inventario de 2022 esta especie retrocedió en 3.800 hectáreas.

Según aclaró Juan Picos, hay que tener en cuenta que en general la superficie arbolada ha aumentado en Galicia. En dos años el monte se ha incrementado en 40.200 hectáreas hasta llegar a un total de 1.521.318 hectáreas. El inventario incluye las áreas que han sufrido cortas o resultaron quemadas por los incendios y están en proceso de regeneración.

Más de 5.100 hectáreas están plantadas en suelos urbanos o urbanizables

Los datos del inventario forestal continuo revelan que hay más de 5.100 hectáreas de eucalipto plantadas en terrenos no forestales. Es decir, están ubicadas en suelo urbano o urbanizable donde esta especie está restringida. La Ley de Suelo de Galicia excluye, de hecho, los aprovechamientos forestales de estas parcelas y además la Ley de Montes obliga a que exista una distancia mínima de 30 metros a los núcleos urbanos. En todo caso, la mayoría de las plantaciones de eucalipto son terrenos forestales arbolados (386.813). Además hay 41.939 hectáreas que se corresponden con zonas donde se hicieron cortas y están en proceso de regeneración. Y hay otras 4.200 hectáreas de eucalipto en áreas afectadas por incendios. Según los datos recopilados por los expertos de las universidades de Vigo y Santiago, de los 1,5 millones de hectáreas de terreno arbolado de la comunidad autónoma detectaron 19.500 hectáreas afectadas por incendios en proceso de regeneración. La mayoría se corresponde con coníferas (10.100 hectáreas), seguido de frondosas (5.100 hectáreas). Los eucaliptales son los menos afectados por el fuego. Mientras, si se analizan las parcelas donde se han registrado talas de madera, la mayoría se corresponde con coníferas (50.400 hectáreas), seguidas de los eucaliptos (42.000 hectáreas) y, en menor medida, hay 7.100 hectáreas de frondosas. Los eucaliptales son los que están incorporando más masas jóvenes por su mayor actividad de cortas.