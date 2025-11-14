Investigada en Vimianzo por el hurto de joyas y dinero en la casa donde trabajaba como asistenta

La Guardia Civil investiga a una mujer vecina de Vimianzo como presunta autora de un delito de hurto tras la denuncia por la sustracción de joyas en el domicilio donde la sospechosa trabajaba como asistenta en el logar. La víctima del robo acudió a las dependencias del Instituto Armado en Ponteceso para denunciar que "autor o autores desconocidos habían sustraído dos anillos de oro" valorados en un total de 1.000 euros y, además, "400 euros en efectivo" de su vivienda.

Los agentes iniciaron una investigación para constatar la veracidad de los hechos y procurar la recuperación de los efectos sustraídos así como la identificación del autor o autores del hurto. Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles lograron identificar a la presunta autora del robo, que resultó ser una mujer vecina de Vimianzo que realizaba labores de asistencia en el hogar de la víctima, investigada por este delito. La Guardia Civil localizó las joyas sustraídas para su devolución a sus legítimos propietarios.