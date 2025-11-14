Dos tercios del transporte público están adaptados para movilidad reducida

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, aseguró ayer que dos de cada tres servicios del transporte público de la comunidad gallega se realizan con autobuses accesibles para personas con movilidad reducida. Fontela ofreció estos datos en comisión parlamentaria después de que el diputado socialista Carlos López Font pidiese a la Xunta que cumpla con la normativa que garantiza el transporte público adaptado para las personas con discapacidad ya que los usuarios se sienten «abandonados».

El diputado del PSdeG sostuvo que en Galicia los usuarios con algún tipo de discapacidad encuentran «obstáculos inadmisibles» debido a que la Xunta «sigue sin garantizar la accesibilidad universal que la ley y la justicia social exigen».

Frente a ello, la responsable autonómica recordó que los contratos licitados en el marco de las concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia, en vigor desde 2020, cuentan con criterios más exigentes que los mínimos establecidos por la normativa estatal.

Según la normativa estatal, en los servicios prestados por una comunidad donde haya asignados 10 o más autobuses, el 10% de estos vehículos debe ser accesible, mientras que en Galicia las 127 concesiones disponen de plazas accesibles y el 50% de los vehículos adscritos al transporte interurbano también lo son.

«Esto supone, por tanto, cinco veces más que el mínimo exigido por la normativa estatal», presumió la directora xeral de Mobilidade, que recordó que las personas usuarias pueden solicitar servicios de transporte a demanda en las localidades disponibles.