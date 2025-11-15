Aseguradoras cobran a los mutualistas si acuden a urgencias por la pública

El conflicto de Muface no está solucionado. Los mutualistas denuncian que las aseguradoras están recortando gastos y tienen pocos médicos, por lo que suben las listas de espera. Así lo denuncia la portavoz de la plataforma Muface Sí en Galicia y Cataluña, Chus Garrido, que cuenta con 4.000 gallegos adscritos. «Nos han quitado muchísimos especialistas porque les pagan poco y las aseguradoras se llevan todo el pastel. Se quedan con el dinero», afirma.

El problema no es solo la ruptura de seguros médicos con Muface, sino la «desatención» que dicen vivir sus pacientes. Una situación que se traduce en una copia del modelo estadounidense, porque, denuncia Garrido, los gastos ocasionados a la pública por una urgencia los costea el enfermo. «A veces, el inspector del seguro que corresponde a Adeslas o a Asisa considera que no fue una urgencia vital y te pasa una factura de, a lo mejor, 3.000 euros», denuncia. Así, explica que stos funcionarios no acuden al médico de la Seguridad Social por voluntad propia, sino por una cuestión arbitraria, de incluso vida o muerte. «Imagina que me caigo en la calle y la persona que me socorre llama al 061 o al 112 y la ambulancia me manda a un hospital público», ejemplifica. En estos casos, el Sergas cuando atiende a un paciente cubierto por una póliza médica siempre pasa la factura de los gastos a la compañía. «Antes el seguro cubría esa urgencia vital, y ahora, para que la empresa ahorre, te mandan la factura a casa», indica Garrido. Por todo ello, la organización ciudadana en favor de Muface se manifiesta hoy a las 12.00 horas delante de todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Galicia. Defienden el modelo sanitario concertado, «desmantelado» desde la desmembración de Muface hace unos meses y la salida de diversas aseguradoras de este modelo.