Besteiro pide llevar a vivienda fondos europeos no ejecutados

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a «aprovechar la oportunidad abierta por la Comisión Europea» para reorientar antes del 31 de diciembre los fondos FEDER no ejecutados para favorecer políticas de vivienda. Una medida que, destacó, «puede marcar la diferencia entre actuar frente a la emergencia habitacional o perder una oportunidad histórica».

Una cuestión que llevó hasta Bruselas, concretamente a una reunión que mantuvo con el comisario de Igualdad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ante quien defendió un Banco de Alquiler. También se reunió con la presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, Irene Tinagli, para pedirle un aumento sustancial» de fondos para vivienda.

Besteiro destacó que en su visita a las instituciones comunitarias celebró 17 reuniones para trasladar a la Comisión y al Parlamento Europeo «las prioridades y necesidades de los gallegos y de las gallegas».