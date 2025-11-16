Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?

¿Es el paciente alérgico a algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad respiratoria? ¿Tiene alguna limitación funcional? Estas son algunas de las cuestiones que podrán plantear los profesionales del Servizo Galego de Saúde para, a través de un sistema basado en la Inteligencia Artificial, obtener respuestas en base a la historia clínica de los pacientes de forma rápida y precisa, personalizadas para cada uno. De este modo, con este y otros servicios destinados a apoyar el diagnóstico, la Xunta aspira a reducir la carga burocrática de los sanitarios y mejorar la calidad del servicio, de modo que tengan más tiempo para atender a la ciudadanía. En esta línea, los pacientes también podrán acceder a un chat que les permitirá resolver dudas sobre su tratamiento farmacológico activo, como la duración o cómo tomarlo, en base a las indicaciones de su médico.

Según los pliegos de la contratación, publicados en julio, se desarrollará una plataforma de inteligencia artificial generativa a través de la que los profesionales sanitarios podrán realizar «consultas personalizadas sobre la historia clínica del paciente». En base a su historia clínica, los médicos podrán interactuar con el sistema para obtener respuestas «rápidas y precisas» sobre su estado de salud o las pruebas diagnósticas o análisis que se le han realizado.

Esta solución basada en la IA también contará con un «agente» al que la ciudadanía podrá plantear dudas sobre su tratamiento farmacológico, a modo de chat, como la duración o cómo tomar la medicación. «¿Hasta cuándo tengo que tomar el antibiótico que me recetaron el lunes?» o «Me dieron paracetamol, creo que tenía que partir la pastilla, ¿no?», son algunos de los ejemplos que aparecen en el documento de contratación, que el sistema responderá «ajustándose a las indicaciones establecidas por los clínicos». Además, se prevé la creación de un sistema que sea capaz de analizar y estructurar la historia clínica de los pacientes para proporcionarles un resumen «comprensible», en «lenguaje común».

De cara al profesional, además, se generará un resumen de la situación del paciente, para que pueda ver su situación real sin tener que revisar toda la documentación disponible; y se creará un sistema que analizará automáticamente los protocolos y guías de práctica clínica digitalizados, que, en base a la historia clínica del paciente, lanzará alertas y recomendaciones a los médicos cuando sea necesario.

Todas estas soluciones serán evaluadas, y según destacó el presidente gallego se llevarán a la práctica una vez demostrada su eficiencia, con la previsión de que las primeras estén en uso a lo largo del segundo semestre de 2026. La financiación, a cargo de la UE, asciende a los 1,3 millones de euros.