Mutualistas gallegos reclaman en A Coruña: «Emergencias 112, ya»

La plataforma Muface Sí convocó ayer manifestaciones delante de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Galicia. «Luchamos por conseguir el derecho sanitario a tener 112 Emergencias», reivindicaron un grupo de afectados durante la protesta celebrada al mediodía ante la Delegación del Gobierno, con sede en A Coruña.

Los mutualistas denuncian que el problema no es solo la ruptura de seguros médicos con Muface, sino la «desatención» de sus pacientes. Advierten de que las aseguradoras les cobran si acuden a urgencias por la pública. Defienden el modelo sanitario privado, «desmantelado» desde la desmembración de Muface hace unos meses y la salida de diversas aseguradoras de este modelo. Un sistema que, según explica la plataforma, «durante años garantizó atención médica de calidad y libertad de elección para cientos de miles de funcionarios y sus familias».

Los mutualistas advierten de que se enfrentan a una copia del modelo estadounidense, porque, según apuntan, los gastos ocasionados a la pública por una urgencia los costea el enfermo y no la aseguradora. «A veces, el inspector del seguro que corresponde a Adeslas o a Asisa considera que no fue una urgencia vital y te pasa una factura de, a lo mejor, 3.000 euros», ponen a modo de ejemplo. «Antes —explican— el seguro cubría esa urgencia vital, y ahora, para que la empresa ahorre, te mandan la factura a casa».