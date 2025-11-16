Pontón traslada a Kirchner su preocupación por el ‘lawfare’
Analizan la situación política regional y la geopolítica internacional
REDACCIÓN
Como parte de su viaje a Latinoamérica, la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, mantuvo ayer un encuentro con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió la preocupación de los nacionalistas gallegos por «el lawfare y el avance de la extrema derecha». Pontón trasladó a la exmandataria el apoyo del Bloque ante lo que considera un claro caso de lawfare», similar «al sufrido por otros líderes» como el presidente de Brasil, Lula da Silva. Kirchner está condenada a seis años por corrupción, que cumple en arresto domiciliario.
En la reunión, a la que también acudió la eurodiputada del BNG Ana Miranda, analizaron la situación política de la región y la geopolítica internacional, compartiendo su preocupación por «el avance de la extrema derecha», simbolizada en Argentina en «el Gobierno de Javier Milei».
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros
- La autovía de A Costa da Morte sumará 5,5 km más entre Vimianzo y Camariñas
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Los médicos del área de A Coruña y Santiago amenazan con un paro indefinido
- Alvedro supera ya el millón de viajeros y capta un 17% más de tráfico que Vigo
- Vinculan a un detenido en Galicia con la mayor banda criminal de Venezuela
- Investigada en Vimianzo por el hurto de joyas y dinero en la casa donde trabajaba como asistenta