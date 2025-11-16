Pontón traslada a Kirchner su preocupación por el ‘lawfare’

Como parte de su viaje a Latinoamérica, la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, mantuvo ayer un encuentro con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió la preocupación de los nacionalistas gallegos por «el lawfare y el avance de la extrema derecha». Pontón trasladó a la exmandataria el apoyo del Bloque ante lo que considera un claro caso de lawfare», similar «al sufrido por otros líderes» como el presidente de Brasil, Lula da Silva. Kirchner está condenada a seis años por corrupción, que cumple en arresto domiciliario.

En la reunión, a la que también acudió la eurodiputada del BNG Ana Miranda, analizaron la situación política de la región y la geopolítica internacional, compartiendo su preocupación por «el avance de la extrema derecha», simbolizada en Argentina en «el Gobierno de Javier Milei».