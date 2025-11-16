La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral

Por segundo año consecutivo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha convocado a su equipo de conselleiros a un retiro en Meis para poner en común sus proyectos de gobierno, entre ellos el desarrollo de la gestión del litoral, cuyas competencias acaba de asumir la comunidad. Una de las primeras actuaciones que llevará a cabo el Ejecutivo autonómico en esta materia será la creación de una senda de 1.300 kilómetros que permita recorrer a pie o en bicicleta toda la costa. Para ello invertirán 2 millones de euros en 2026. Además, la Xunta comprará espacios costeros de máxima protección ambiental para restaurarlos.

Así lo adelantó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ayer visitó las instalaciones de la antigua sede de Conservera Gallega —fundada por la familia Lafuente en Poio— como antesala al retiro anual del Gobierno gallego.

Esta senda litoral se podrá recorrer en 52 etapas y unirá a pie Ribadeo con A Guarda y en bicicleta se podrá recorrer desde hasta Tui. Además se diseñará una guía para la señalización del camino y se habilitará una app para ofrecer información sobre la riqueza natural, cultural, etnográfica y arquitectónica del litoral.

Tras asumir la gestión de la costa, Ángeles Vázquez defendió que el objetivo es «el enaltecimiento y difusión de los valores» del litoral con acciones como la creación de esta senda. Además, la conselleira destacó otra iniciativa, que ya contemplaba la Lei do Litoral, y que consistirá en disponer de reservas de suelo para constituir «patrimonio público». Esto consistirá en adquirir terrenos, concebidos como «refugios del litoral», con el fin de potenciar su conservación. Esta medida va en la línea de lo que se está haciendo en parques naturales de Galicia, como en las Fragas do Eume, donde la Administración gallega adquiere fincas a sus propietarios con el fin de restaurarlas desde el punto de vista natural y medioambiental.