Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032

En la nueva propuesta de la Comisión Europea, cobrar una pensión de jubilación será incompatible con recibir el pago directo de las ayudas de la Política Agraria Común, lo que podría dejar fuera a gran parte de los beneficiarios en un sector muy envejecido. En Galicia, esto podría afectar a cerca de 5.000 personas, según estimaciones de Unións Agrarias, que reciben un pago medio de poco más de 2.100 euros. Desde el sindicato tienen claro que uno de los grandes problemas de este país es que los pagos de la PAC se emplean como una suerte de complemento para corregir las bajas pensiones, algo que no ocurre en otros países, como en Francia, donde se dedican a «los que producen».

Hoy por hoy, los requisitos para poder compatibilizar la jubilación y el cobro de las ayudas directas de la PAC tienen, a grandes rasgos, dos vertientes. La primera, igual que con otras prestaciones, es la normativa de la Seguridad Social: que los ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, o, en caso contrario, optar por la jubilación activa, que permite cobrar parte de la pensión si se trabaja por cuenta propia o ajena. La segunda la estipula la propia PAC, y es la necesidad de ser considerado «agricultor activo», para lo que hay que ser el titular de la explotación y asumir el riesgo, entre otros requisitos.

Pero esto podría cambiar si se aprobase la nueva propuesta del reglamento europeo que establece las nuevas condiciones para la ejecución de las ayudas de la PAC para el período 2028-2034, que refleja de forma explícita que «los Estados miembros garantizarán que los solicitantes que alcancen la edad de jubilación determinada por el Derecho nacional y reciban una pensión de jubilación dejen de recibir ayuda».

Esto, a pesar de que el documento otorga a los países un período de gracia para aplicar la medida en caso de que este saliese adelante, dándoles de margen hasta 2032, dejaría a muchos pensionistas sin el complemento que a día de hoy supone el pago de estas ayudas, pero, según detalla el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, «que la PAC la cobren los profesionales» en activo, «va en línea con lo que se está haciendo en el resto de Europa». El ejemplo más cercano es el de Francia, señala, que «teniendo el doble del presupuesto de la PAC que España, tiene la mitad de perceptores». En todo caso, el impacto en Galicia, pese a ser una comunidad muy envejecida, será menor que en otras comunidades, porque «curiosamente, los perceptores de la PAC de más de 65 años, y por tanto jubilados, son menos que en otras zonas del Estado».

Ante esta situación, desde el sindicato defienden que la «ventanilla de reclamación» no debe ser la PAC, sino la Seguridad Social, resolviendo la problemática de la precarización de las pensiones en el rural, sobre todo teniendo en cuenta que en Galicia «las pensiones de jubilación dentro del sector primario son de las más baratas del Estado». La «tentación» de «ligar las ayudas de la PAC para arreglar un problema que tiene que arreglarse con las propias pensiones», genera «unos frenos que no nos podemos permitir», como el descenso de la productividad y el abandono de las tierras, que «trae como consecuencia los incendios».