Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»
La primera fiscal superior de Galicia defiende a García Ortiz en su toma de posesión
El fiscal general del Estado reafirma su compromiso con la "justicia, legalidad y derechos fundamentales". “Debemos ser los solucionadores de problemas, no los creadores", sentencia
No se trata solo de un relevo en la cúpula judicial, sino de un gesto cargado de simbolismo. Carmen Eiró Bouza se convirtió hoy en la primera mujer en ocupar la Fiscalía Superior de Galicia, un nombramiento que marca un hito en la representación femenina dentro del Ministerio Público gallego. La elección de la hasta ahora fiscal de Medio Ambiente, impulsada por el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, refleja tanto la confianza en su trayectoria como la continuidad de una línea de trabajo compartida en el ámbito medioambiental.
“Hai tres palabras que para min identifican a Fiscalía: proximidade, humana e rigor” declaró en un discurso íntegramente en gallego durante su toma de posesión este lunes, en un acto que llega en un momento delicado para la Fiscalía General del Estado, con García Ortiz inmerso en un proceso judicial histórico en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal general, que acudió al acto reforzando la idea de continuidad y confianza mutua, fue quien propuso a Eiró para liderar la Fiscalía gallega. Ambos han desarrollado su carrera en la misma especialidad: García Ortiz ejerció como fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia durante casi dos décadas, hasta que en marzo de 2020 se trasladó a Madrid, primero como jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Fiscal y, dos años más tarde, como fiscal general del Estado.
En su discurso, la nueva fiscal superior de Galicia tuvo unas palabras a García Ortiz, en su primer acto tras el juicio, para agradecerle la confianza depositada y para referirse, sin citarlo, al reciente proceso. "La prudencia, el apoyo, la discreción, la defensa de la legalidad y su compromiso con el estado democrático de derecho por parte del fiscal general del Estado están fuera de toda duda", defendió Eiró.
“Debemos ser solucionadores de problemas y no creadores”
En su intervención, el fiscal general del Estado abogó por una justicia que se acerque a la ciudadanía para ser "solucionadores de problemas y no creadores". García Ortiz arrancó su discurso con unas palabras en gallego en las que recordó a Castelao: “Loitar polo xusto é loitar pola vida mesma, a liberdade non se pide se conquista" y esa conquista, aseguró, solo es posible mediante “instituciones sólidas y personas íntegras que convierten esos principios en realidades".
Las primeras palabras de su discurso fueron para dejar constancia de la "reafirmación" del “compromiso con la justicia, con la legalidad y con los derechos fundamentales, "que constituyen la esencia del Estado de derecho". Espera Ortiz que la justicia sea un derecho y no un privilegio, puesto que ha sostenido que "la justicia reside en la confianza del pueblo y también la fortaleza del Estado".
El fiscal general del Estado también urgió la necesidad de cambiar el modelo de justicia penal para que la instrucción de los procesos penales la asuma el Ministerio Público. "Es ineludible un cambio, la única forma de perseguir las nuevas maneras de delincuencia es que la investigación la asuma la Fiscalía, no porque los jueces de instrucción no sean capaces sino porque tenemos que dar respuesta a fenómenos que tienen que trascender lo local”, advirtió durante el cierre del acto.
Ante miembros de la carrera fiscal y judicial, representantes políticos y otras autoridades, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), García Ortiz apeló a la colaboración institucional y reivindicó el trabajo del Ministerio Público. "Llegando a cada rincón", ha recalcado para destacar que el valor de la Fiscalía es "servir a los ciudadanos". Esto para pedir, no obstante, avanzar en la modernidad de esta institución. "Que a veces se nos niega con determinados perjuicios", ha lamentado.
De "sano y necesario" calificó la renovación en el ámbito judicial, ante el cambio en la Fiscalía Superior de Galicia por retiro del predecesor de Eiró.
"Necesitamos despojarnos un poco de algún ropaje que nos aleja de la ciudadanía, de la gente, necesitamos acercarnos y ser los solucionadores de problemas no los creadores de problemas, ese debe ser nuestro empeño", concluyó.
