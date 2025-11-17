Colapsan tres plantas de un edificio en el centro de Ferrol por su deterioro

Los servicios de emergencia tuvieron que operar la pasada noche en Ferrol al colapsar los forjados de la primera, segunda y tercera planta de un edificio situado a la altura número 22 de la calle Sánchez Barcaiztegui. Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas de este domingo y fueron los propios vecinos de la zona los que alertaron, movilizándose inmediatamente los bomberos con autoescalera, la Policía Local, el arquitecto municipal y altos cargos del Ayuntamiento, incluidos el director general de Urbanismo y la concejala del área.

El colapso se produjo en la mitad del inmueble orientada hacia la calle María, y las primeras inspecciones apuntan al grave deterioro estructural del edificio, agravado posiblemente por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Afortunadamente, y gracias a que el derrumbe se contuvo completamente dentro de la envolvente del edificio, no se han registrado daños personales ni materiales a terceros.

Como medida de seguridad, las autoridades procedieron al corte inmediato de la calle Sánchez Barcaiztegui (entre Sol y María) y de la calle María (entre Coruña y Sánchez Barcaiztegui).

Además, fue necesario el desalojo preventivo del edificio colindante situado en el número 152-154 de la calle María. El Ayuntamiento ha confirmado que se ofreció alojamiento provisional a las personas afectadas que no disponían de un lugar seguro donde pasar la noche.

Intervención inmediata

El inmueble siniestrado llevaba años en un avanzado estado de deterioro, lo que había generado numerosos expedientes de disciplina urbanística. De hecho, el Ayuntamiento de Ferrol había llegado a declarar la ejecución subsidiaria para proceder al vaciado interior. Sin embargo, la propiedad solicitó y obtuvo la licencia para realizar esos trabajos el pasado 10 de abril y ya había contratado a una empresa constructora para iniciar las obras de vaciado esta misma semana.

Se espera que, a pesar del derrumbe, los trabajos puedan comenzar de forma inmediata a cargo de la propiedad, con el objetivo de que los vecinos desalojados puedan regresar a sus hogares cuanto antes.