Hacienda presentará en enero un nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno trasladará en un plazo de dos meses un nuevo modelo de financiación autonómica. El actual lleva once años caducado y su reforma es una exigencia reiterada por parte de las comunidades autónomas que, sin embargo, se muestran desconfiadas con el anuncio realizado ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es algo ya habitual los globos sonda que de forma recurrente lanza el ministerio y una vez más lo acaba de hacer, pero sin determinar en qué va a consistir», señaló el secretario xeral técnico e do Tesouro, David Cabañó, que acudió a la cita en Madrid en lugar del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien se encontraba en el Parlamento de Galicia en el debate del proyecto de Presupuestos para 2026.

Lo que más preocupa a las comunidades es el trato «singular» a Cataluña en la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Según advirtieron algunas autonomías gobernadas por el PP a la salida de la reunión, Montero habló de «respetar la bilateralidad, pero dentro de un modelo multilateral». La ministra aclaró que se busca un sistema que beneficie a todas las comunidades pero que contemplará «singularidades».

Las comunidades del PP ven «poco creíble» que Hacienda presente en enero un nuevo modelo de financiación autonómica y claman contra la «bilateralidad» en las negociaciones.

En todo caso, la financiación autonómica no estaba ayer en el orden del día del Consejo de Política Fiscal, que se centró en abordar la senda de déficit y la regla de gasto para el próximo año, paso previo a la presentación por parte del Gobierno de unos Presupuestos para 2026.

Hacienda ofreció a las comunidades un déficit del 0,1 por ciento sobre el PIB para los años 2026, 2027 y 2028. Esto permitirá a las autonomías unos recursos extra de 5.485 millones de euros. En el caso de Galicia, ascenderá a 281 millones —de los cuales 90 millones se podrán emplear ya el próximo año—. Mientras el gasto no se podrá incrementar más de un 3,5 por ciento.

Las comunidades del PP votaron en contra de esta senda de estabilidad presupuestaria —Galicia no pudo votar porque no acudió el conselleiro de Facenda—. El secretario xeral, sin embargo, ratificó la oposición de la Xunta. En su opinión, es «incoherente» que se aumente el déficit, pero no se permita a las comunidades incrementar la capacidad de gasto.

«Hacienda marcó una regla de gasto del 3,5 por ciento, pero el déficit es del 0,1 por ciento y para alcanzarlo sería necesario incumplir la regla de gasto», advirtió Cabañó. «Es irresponsable lanzar ese mensaje de que da más déficit a las comunidades cuando sabe que no va a poder gastarse», lamentó.

En todo caso, esta senda presupuestaria debe recibir el visto bueno del Congreso. Montero avisó de que si no recibe el apoyo mayoritario de los grupos las comunidades perderán margen de gasto por 5.485 millones de euros.

Hacienda comunicó además a las autonomías que en 2026 recibirán un récord de entregas a cuenta de 157.731 millones de euros, un 7% más que este año. En el caso de Galicia estas aportaciones crecen hasta los 10.929 millones de euros —50 millones más de lo avanzado en julio— que junto a las liquidaciones de 2024 elevarán la cifra total de recursos del sistema de financiación autonómica a 11.633 millones.

En todo caso, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, avanzó un cambio en el sistema de entregas a cuenta. Ahora el Gobierno hace un cálculo de cuánto le corresponde a cada comunidad en función de sus previsiones de ingresos y efectúa el pago. La idea, a partir de ahora, es que las autonomías vayan cobrando según van llegando los ingresos por los distintos impuestos.

La ministra además arremetió contra las comunidades que bajan impuestos: «es preocupante e incongruente».