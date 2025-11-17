Hacienda reúne hoy a las comunidades para aprobar la senda de déficit

La Xunta asiste al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de hoy lunes con la queja de que el orden del día no incluya abrir la negociación para una nueva financiación autonómica. Se trata de una cita en la que ni siquiera participará el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien estará en el debate presupuestario de totalidad en el Parlamento gallego en la misma jornada.

De hecho, será el secretario xeral Técnico e do Tesouro, David Cabañó, el que representará a Galicia en un encuentro en el que el Gobierno abordará con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

En los últimos días, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, lamentaron que el Gobierno no tenga previsto abordar la reforma pendiente de la financiación autonómica, por lo que reducen a «secundario» este encuentro con base en el orden del día del Ministerio de Hacienda.

Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes el techo de gasto para 2026 y la senda de estabilidad presupuestaria 2026-2028, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará hoy y donde se someterá a votación los objetivos de déficit. De esta forma, el Gobierno comienza con estos trámites la presentación de los Presupuestos para 2026.

Las comunidades del PP acuden hoy al CPFF con escepticismo y sin esperar nada de la reunión. Así, ven poca posibilidad de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo, aunque aprovecharán la ocasión para pedir mayores recursos y para expresar su negativa ante un «cupo catalán», además de reclamar que Cataluña «vuelva a la multilateralidad».