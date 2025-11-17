El PP acusa a Pontón de «avalar la corrupción» al visitar a Kirchner

La visita de la líder del BNG, Ana Pontón, y su eurodiputada Ana Miranda, el sábado a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha ganado las críticas de los populares gallegos, que ayer acusaron a la líder nacionalista de «avalar la corrupción y criticar a los jueces».

Concretamente, Pontón y Miranda acudieron a un encuentro con la que fue presidenta del país hasta 2015, que actualmente se encuentra en arresto domiciliario cumpliendo una condena de seis años y medio por un delito de corrupción y ha sido inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Allí, la líder del BNG trasladó todo su apoyo a Kirchner, quien considera que, igual que otros políticos de América del Sur, como Lula da Silva, está siendo víctima de un claro caso de lawfare.

Al respecto, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, criticó la decisión de la formación nacionalista por ir a Argentina a «avalar la corrupción y criticar a los jueces», afirmando que «el modelo del BNG no puede estar más alejado del modelo de sentidiño de la mayoría de los gallegos».

Por su parte, Pontón cerró su viaje institucional a Argentina con un homenaje a Castelao en Buenos Aires, organizado por la Federación de Asociaciones Gallegas del país, donde erigió al intelectual como «el primer presidente de Galicia en el exilio».