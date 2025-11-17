Sanidade ofrece cesiones salariales que los sindicatos ven «mínimas» y mantienen la huelga

La Consellería de Sanidade y los sindicatos están negociando desde cero medidas para paliar el déficit de médicos de familia tras retirar la Xunta el pasado viernes el Plan de Recursos Humanos que tanto rechazo causó y que derivó en el anuncio de varias jornadas de huelga en Primaria. Las negociaciones se centran ahora en mejorar las condiciones retributivas de los profesionales de los centros de salud y los PAC, pero de momento las centrales ven «avances mínimos» y mantienen los paros previstos para el 26, 27 y 28 de este mes de noviembre.

«La administración vende como avance un movimiento mínimo e insuficiente, mientras evita afrontar los puntos centrales que motivaron la huelga», señalan en un comunicado conjunto los sindicatos CIG, CSIF, CCOO y UGT.

Las plazas de Facultativo Especialista de Atención Primaria (FEAP) siguen siendo uno de los principales puntos de fricción. Son puestos que obligan a la cobertura de al menos dos guardias al mes. Sanidade preveía reconvertir todas las vacantes en FEAP, pero retiró esta propuesta. Los sindicatos piden directamente que esta categoría desaparezca.

En todo caso, sí se alcanzaron algunos consensos. Los facultativos de los PAC que acudan a cubrir turnos a un centro de salud cobrarán igual que los médicos de familia de esos ambulatorios —ahora cobraban menos—.

Además, los profesionales de los PACs estaban obligados a realizar horas extra dentro de lo que se llamaba «jornada complementaria», pero esta jornada complementaria solo se pagaba a mayores cuando superaban las 160 horas mensuales. A partir de ahora se abonará a partir de las 140. También se incrementa el complemento da manutención y se consolida el transporte para el desplazamiento de los profesionales de la atención domiciliaria.

También está sobre la mesa el cambio en el modelo retributivo de Primaria. Ahora una parte del sueldo de los médicos depende de las cartillas sanitarias que atienden. Pero estas cartillas solo tienen en cuenta a los titulares y no a todos los miembros de la familia que se benefician. Por eso se quiere vincular la retribución a las tarjetas sanitarias que sí equivalen a cada uno de los usuarios que tienen en su cupo. Y se plantea que estén ponderadas en función de la edad y de la complejidad de cada paciente. Los sindicatos están de acuerdo pero piden que este modelo retributivo se aplique a todas las categorías de Primaria, no solo a médicos y enfermeras, y que se garantice que no habrá pérdida salarial respecto al antiguo modelo.

Por la tarde, Sanidade se reunió con los sindicatos médicos y el viernes se retomarán las negociaciones para abordar el cómputo de la jornada de los PAC. «Hay distorsiones en la aplicación y cuando un profesional coge una baja o un permiso a veces la nómina le sale negativo», advierte Javier Martínez, de UGT.

Para Manuel González Moreira, de la CIG, la solución al «déficit de médicos» pasa por mejorar las condiciones laborales de la plantilla e incentivarlos para que cubran guardias y turnos extra.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera llegar «cuanto antes» a una solución para evitar la huelga y niega que la retirada del Plan de Recursos Humanos sea un «fracaso».