Un error del PP impide flexibilizar más la moratoria del eucalipto

La Xunta y el PP tenían decidido ampliar un poco más la «flexibilidad» que había establecido la Consellería do Medio Rural para afrontar a partir del 1 de enero la continuidad de la moratoria del eucalipto, cuya vigencia se extenderá ahora hasta el año 2030. Pero un error atribuido al grupo parlamentario popular ha impedido, al menos por el momento, suavizar las restricciones. El motivo es que el PP no pudo registrar en plazo en el Parlamento las enmiendas con las que quería corregir el diseño de las nuevas condiciones de la moratoria.

La prórroga de la prohibición de nuevas plantaciones de eucalipto provocó cierto malestar en el sector y la presentación de numerosas alegaciones, así que la Xunta optó por escuchar y mover ficha con la intención de introducir alguna modificación en las condiciones, algo que tenía que formalizarse a través del PP con la presentación de las enmiendas a la Ley de acompañamiento de los presupuestos en la que, precisamente, se establece la prórroga de la moratoria hasta el año 2030.

El plazo concluyó este lunes a las 18.30 horas, pero el PP no pudo realizar el trámite por un problema con la documentación. Se cerró la ventana sin que los diputados pudieran incluir la enmienda en el registro electrónico del Parlamento, lo que generó un intenso enfado en las filas populares, si bien el texto propuesto, en estos casos, siempre procede de la Xunta, aunque la tarea de registrarlo corresponde al grupo parlamentario.

La modificación iba a llegar un mes después de que la Consellería do Medio Rural presentara las condiciones de la ampliada moratoria. Incluso ya se conocía el texto de la enmienda —en realidad eran dos ajustes— para ampliar esa flexibilidad.

El 17 de octubre, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, anunció que cuando un propietario quisiera cambiar a otra finca su plantación de eucaliptos, la nueva superficie tenía que ser como máximo el equivalente al 75% de la parcela originaria, cuando ahora puede ser del 100%.

Esta condición, recogida en la Ley de acompañamiento de los presupuestos, se justificó como un elemento «restrictivo» para promover la «eliminación de una parte de la masa de eucaliptales».

Pero esta restricción iba a dejar de tener efecto, por el PP la iba a enmendar para regresar a la situación de partida y permitir que las repoblaciones pudieran volver a ser del 100% de la superficie original, la cual, eso sí, debe reforestarse con coníferas o frondosas.

El segundo cambio que planteaba el PP que esta rebaja al 75% sería solo para cuando se refiriera a propietarios distintos. Es decir, que esa plantación de eucaliptos, una vez realizada la corta, se pudiera trasladar a otra finca de un dueño distinto. Estos cambios se habían introducido una vez escuchadas «las distintas sensibilidades». La pasada semana, el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, ya explicó en sede parlamentaria que la Xunta estaba abierta a incluir modificaciones en las flexibilizaciones incluidas. Todo ello después de que el inventario forestal haya arrojado un aumento en más de 25.000 hectáreas de la superficie ocupada por eucaliptos entre 2022 y 2024, con la moratoria en vigor, y se llegara a las 438.000 hectáreas.

Y ayer, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que la Administración autonómica sigue con el objetivo de mantener «en cifras razonables» el número de eucaliptos en la comunidad. Este error del PP solo impide aplicar una mayor flexibilidad, pero no la moratoria en sí y está ahora estudiando cómo puede corregirlo, ya que, insiste, no fue un cambio de criterio de última hora.