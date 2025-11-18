Galicia se prepara para las primeras temperaturas bajo cero del otoño

De Claudia y sus intensas lluvias a la entrada de una masa de aire polar. El breve espejismo de tiempo estable, soleado y con temperaturas suaves para la época con el que Galicia arrancaba la semana toca ya a su fin. La comunidad se prepara para ver cómo sus temperaturas se desploman a partir de este miércoles, incluso hasta valores negativos en puntos de la montaña de Ourense y Lugo.

Desde este miércoles en la comunidad confluirán dos factores, por un lado el aire frío que entra desde el norte, responsable de las bajas mínimas y de las heladas en el interior; por otro, los frentes atlánticos que seguirán dejando cielos nubosos, lluvias intermitentes y sensación térmica más baja por la combinación de viento y humedad, especialmente en el litoral y en las Rías Baixas

Los modelos de predicción apuntan a unas máximas que entre el miércoles y el viernes se situarán mayoritariamente entre 9 y 12 grados en el interior y entre 10 y 14 grados en la franja atlántica, mientras que las mínimas caerán hasta valores próximos a 0 ºC en amplias zonas del interior lucense y ourensano, con heladas débiles o moderadas en las comarcas de montaña, y se moverán entre 3 y 6 ºC.

En cuanto a la cota de nieve arrancará el miércoles en 1.200 metros e irá descendiendo progresivamente hasta los 900 en puntos de la montaña de Ourense y Lugo.

Jueves y viernes

Las temperaturas más gélidas se esperan para jueves y viernes lo que, combinado con las probabilidades de precipitaciones, hacen casi seguro la presencia de las primeras nieves de este otoño en Galicia. En Ourense o Lugo las mínimas se mantendrán alrededor de los dos grados, mientras que en otros puntos como O Cebreiro o Calvos de Randín, llegarán a valores negativos.

Por su parte, las Rías Baixas también experimentarán una caída de los mercurios proporcional, pero sus temperaturas no serán tan extremas. En Vigo se espera que los termómetros bajen hasta los 7 grados y en Pontevedra hasta los 5.