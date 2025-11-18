Nueva convocatoria con 700 plazas libres y 300 de promoción para la administración general

Los presupuestos de la Xunta para 2026 iniciaron ayer su trámite en el Parlamento, paso que superaron con los votos a favor del PP. De su defensa se encargó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que anunció que antes de finalizar este año el Gobierno gallego aprobará la oferta de empleo público de la administración general correspondiente a 2025, que contará con más de 700 nuevas plazas de acceso libre y otras 300 de promoción interna.

«Con este compromiso continuaremos reforzando a lo largo de la legislatura los servicios públicos de forma planificada, teniendo en cuenta que en los próximos cinco años habrá que afrontar un recambio de 5.000 efectivos», destacó en su intervención.

Los presupuestos del año que viene ascenderán a 14.240 millones de euros, de los que tres de cada cuatro euros se dedican a sanidad, educación y política social, así como a políticas de empleo. Corgos reivindicó «nuevas rebajas fiscales selectivas» para el año próximo, con «especial foco» en la vivienda y en los colectivos «más vulnerables» y aprovechó para censurar la gestión del Gobierno central, tanto por carecer, otro ejercicio más, de presupuestos como por citar ayer el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que no pudo asistir por tener que intervenir en el Parlamento gallego.

El conselleiro calificó de «prudente» la previsión de crecimiento económico del 1,9% y confirmó que la de este año, a falta de poco más de un mes para terminar, será del 2,5%, cuatro décimas por encima del cálculo inicial.

Tras Corgos, intervinieron los portavoces de la oposición, que reclamaron a la Xunta, sin éxito, la retirada del proyecto de presupuestos. El PPdeG impuso su mayoría absoluta.

La diputada del BNG Noa Presas advirtió de que estas cuentas «no van a servir para dar respuesta a las necesidades» de los gallegos, e instó a los populares a que «rectifiquen». «Es un presupuesto que crece menos de lo que crece la carestía de la vida es un presupuesto recortado», censuró. Según sus cálculos, serían necesarios más de 119 millones de euros a mayores solo para poder hablar de un presupuesto congelado».

Frente a lo que considera un «Gobierno insolidario y de espaldas a la clase trabajadora», Presas también reclamó la aceptación de la condonación de la deuda y tildó de «impresentable» que después de la «catástrofe» de la ola de incendios de agosto las cuentas «sean prácticamente una calcomanía del modelo del PP de los años anteriores».

El Bloque plantea una «alternativa que moviliza más de 2.000 millones de euros, más de 60 medidas de calado, una urgencia vital para este país» en ámbitos como la salud mental, el servicio de ayuda en el hogar, la recuperación tras los fuegos y el acceso a la vivienda.

Por parte del PSdeG, su portavoz, José Ramón Gómez Besteiro, afirmó estar «dispuesto a apoyar estos presupuestos» a cambio de «cinco cambios»: la aceptación de la propuesta de condonación de la deuda, el incremento en 225 millones de la partida de vivienda, el aumento en 100 millones de las políticas sociales, la dotación para contratar a 400 nuevos profesionales sanitarios para atención primaria y otros 200 millones para garantizar un territorio «más cohesionado y vivo».

«Hagamos unos nuevos entre todos», arengó Besteiro, tras preguntarse «para quién gobierna este Gobierno», toda vez que las cuentas, a su juicio, no contemplan «cambios estructurales, ni una apuesta valiente por modernizar el país, ni una sola medida que permita que el modelo productivo evolucione».

La réplica, por el PP, se la dio Alberto Pazos: «Queremos un país donde los pobres sean más ricos y no uno en el que los más ricos sean más pobres, que es lo que quiere la oposición».