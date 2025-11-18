Trabajadores contra incendios: «Queremos trabajar, no mendigar»
Protestan por mejoras laborales coincidiendo con el cese de 938 fijos discontinuos
REDACCIÓN
Decenas de trabajadores de prevención y extinción de incendios se manifestaron ayer en Santiago para exigir empleo estable durante todo el año y mejoras laborales que les permitan «trabajar y no mendigar». La protesta, frente a la sede de la Xunta en San Caetano, coincidió con el cese de 938 fijos discontinuos. Era una fecha «simbólica» con la que denunciaban «la falta de responsabilidad» —dicen— del Gobierno.
El bombero forestal y delegado de la CIG, Xulio Saiáns, subrayó que este personal puede contribuir a la restauración de las zonas quemadas y reforzar la prevención para reducir la intensidad de los incendios. Entre consignas como «Trabajo digno 12 meses y no 9», criticaron que se les despida en invierno para volver a llamarlos en primavera.
La CIG recordó que otras comunidades ya han mejorado las condiciones de estos profesionales, mientras la Consellería do Medio Rural se niega a abrir una negociación. También alertan de la entrada de personal sin formación suficiente, lo que incrementa la gravedad del problema.
- Diez años de exenciones fiscales en las herencias en Galicia: «Es un blindaje a nuestra hija por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros
- La autovía de A Costa da Morte sumará 5,5 km más entre Vimianzo y Camariñas
- La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Los médicos del área de A Coruña y Santiago amenazan con un paro indefinido