Trabajadores contra incendios: «Queremos trabajar, no mendigar»

Decenas de trabajadores de prevención y extinción de incendios se manifestaron ayer en Santiago para exigir empleo estable durante todo el año y mejoras laborales que les permitan «trabajar y no mendigar». La protesta, frente a la sede de la Xunta en San Caetano, coincidió con el cese de 938 fijos discontinuos. Era una fecha «simbólica» con la que denunciaban «la falta de responsabilidad» —dicen— del Gobierno.

El bombero forestal y delegado de la CIG, Xulio Saiáns, subrayó que este personal puede contribuir a la restauración de las zonas quemadas y reforzar la prevención para reducir la intensidad de los incendios. Entre consignas como «Trabajo digno 12 meses y no 9», criticaron que se les despida en invierno para volver a llamarlos en primavera.

La CIG recordó que otras comunidades ya han mejorado las condiciones de estos profesionales, mientras la Consellería do Medio Rural se niega a abrir una negociación. También alertan de la entrada de personal sin formación suficiente, lo que incrementa la gravedad del problema.