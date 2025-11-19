Farmacia sitúa a la USC entre la élite mundial en el ‘Ranking de Shanghái’
La última edición del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), conocido como «Ranking de Shanghái» por materias, sitúa a la Universidade de Santiago de Compostela entre las instituciones académicas de referencia internacional. Farmacia y Ciencias Farmacéuticas destacan como el ámbito mejor valorado,al alcanzar el puesto 45 del mundo y el primero de España, «un resultado que consolida el liderazgo de la USC en este campo», indican desde la universidad.
El informe reconoce también el desempeño de la universidade compostelana en otros campos estratégicos, situándola en el tramo 151-200 en Ciencias Medioambientales y de la Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria y Odontología. En las áreas de Ciencias Atmosféricas, Biotecnología, Estadística y Ciencias Agrícolas, la USC se coloca en el rango 201-300; mientras que Física, Ecología y Psicología aparecen clasificadas entre el 301-400. Finalmente, Química y Gestión se sitúan en el nivel 401-500. El GRAS evalúa indicadores como la excelencia del profesorado, calidad e impacto de la investigación, entre otras.
Esta edición analizó 57 materias de cinco grandes áreas de conocimiento e incluyó 2.000 instituciones de 92 países.
