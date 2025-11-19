El Gobierno otorgó ya la nacionalidad a 414.000 descendientes de españoles

Son más de 400.000 personas a las que se les ha reconocido ya el derecho a la nacionalidad española en virtud de la denominada ‘ley de nietos’, una de las medidas incluidas en la ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a extranjeros con padres o abuelos españoles y de exiliados o represaliados del franquismo. El dato lo presentó ayer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien avanzó asimismo la retirada de 4.000 «vestigios» franquistas en instituciones.

Después del Consejo de Ministros, Torres explicó que, tras el plazo de solicitudes y su prórroga, que se cerró el pasado 22 de octubre, se ha registrado un total de 2,3 millones de interesados en obtener el pasaporte español. De ellos, 414.000 personas —alrededor del 17 por ciento de los solicitantes— tendrían ya el derecho reconocido y 237.000 ya han sido inscritos. Asimismo, indicó que han otorgado la nacionalidad a 171 hijos y nietos de brigadistas que formaron parte del bando republicano durante la Guerra Civil. Según el Ministerio de Política Territorial, de las solicitudes recibidas hasta finales del pasado mes de julio solo se habían denegado un 0,5 por ciento.

En lo que respecta a los signos de «enaltecimiento» de la dictadura, el ministro los ha cifrado en 4.000 y, aunque el catálogo estatal aún no está elaborado, avanzó que se prevé la publicación con todos los símbolos que se suprimirán antes de que finalice el año. No obstante, para ello todavía debe constituirse la comisión técnica.

Además, se han declarado ya 16 lugares de memoria de espacios «especialmente simbólicos» por su papel en la historia y en la represión durante la Guerra y la dictadura, los que se han añadido otros 18 que se han incoado y a los que se suman cinco espacios más fuera de España.

Fosas comunes

Por otro lado, el socialista ha anunciado que son 8.941 las personas exhumadas de fosas comunes, casi la mitad, dijo, de las 20.000 personas en «fosas, cunetas y pozos susceptibles de ser recuperadas» que se habían estimado en 2019. En cualquier caso, el ministro ha incidido en que continuarán con las exhumaciones para que no quede nadie sin entregar a sus familiares y tenga un «descanso permanente». De hecho, el ministro expresó su confianza en poder concluir los trabajos antes de acabar la legislatura.

En cuanto al Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, el ministro señaló que esperan iniciar las obras para resignificar el lugar antes de que finalice la dictadura. Torres indicó que ha habido 206 solicitudes de familiares para recuperar restos del citado Valle. Por el momento, según informó, se han localizado 36 cajas y 458 restos y el equipo científico ha podido identificar, mediante pruebas de ADN, un total de 21 víctimas.