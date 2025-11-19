El PP busca el encaje jurídico para corregir su error sobre el eucalipto

El PP busca encaje jurídico para poder reparar el «error» que le impidió registrar una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos que tenía por objeto flexibilizar un poco más la nueva moratoria del eucalipto.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, aseguró ayer que se podría intentar «negociar» a lo largo de la tramitación que queda hasta que se apruebe la ley de presupuestos. «Estamos hablando con los servicios jurídicos precisamente para ver cómo somos capaces de incorporarlas», sostuvo.

«Lamentablemente hubo un error y esta tramitación de la moratoria del eucalipto se quiso hacer de forma beneficiosa para todo el mundo», indicó. Una vía podría ser mediante el procedimiento de lectura única.