Más de 100 colegios activan en solo dos meses el ‘termómetro del acoso’

¿Se ríen de mí por mi apariencia física? ¿Recibo bromas ofensivas? ¿Les dicen a otras personas que no hablen o que no estén conmigo? Estas son algunas de las preguntas que pueden responder los estudiantes gallegos cuando su centro decide activar el conocido como termómetro del acoso. A través de un cuestionario, anónimo y confidencial, permite analizar la convivencia entre los estudiantes y detectar posibles casos de bullying, y desde su puesta en marcha, hace apenas dos meses, ya lo han activado un centenar de colegios e institutos.

Concretamente, esta herramienta digital, impulsada al amparo del Plan contra el acoso y el ciberacoso, está dirigida a los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria, así como a Secundaria, Bachillerato y los centros de Formación Profesional. En total, desde su entrada en funcionamiento a mediados de septiembre, ya la han usado 110 centros de toda la comunidad, si bien en algunos casos, tal y como señalan desde la Consellería de Educación, su uso ha sido menos intensivo, por lo que entienden que fue para probarla y ver su funcionamiento. En todo caso, la cartera que dirige Román Rodríguez valora positivamente su aceptación en estos dos meses y considera que es una herramienta útil para los centros escolares.

Su funcionamiento es sencillo: en cualquier momento del año, ya sea de forma puntual o periódica, los docentes pueden habilitar este termómetro para analizar la convivencia en un aula, un curso o incluso en el centro entero. Para ello disponen de un amplio abanico de preguntas, de entre las que pueden seleccionar las más relevantes para cada caso, con un mínimo de 12 y un máximo de 25.

Estas preguntas pueden estar relacionadas con el acoso dentro del centro, preguntando a los alumnos y alumnas si reciben burlas o insultos, si se meten con ellos por su apariencia o su capacidad intelectual, o si les hacen el vacío, por ejemplo; y otras, se centran en el ámbito digital, para abordar uno de los aspectos que más preocupa hoy en día, el ciberacoso.

Una vez el alumnado responde el cuestionario, que es confidencial, la herramienta genera de forma automática un informe detallado que incluye indicadores clave sobre la convivencia, el bienestar emocional del grupo o la detección de posibles casos de acoso. El objetivo es que, en base a estos resultados, el equipo del centro pueda tomar las decisiones o realizar las intervenciones que considere oportunas.

Además, las respuestas se almacenan en una plataforma centralizada gestionada por la Consellería Educación, que garantiza que la información será anónima, para extraer informes globales sobre el estado de la convivencia en la comunidad, con datos desagregados por zonas geográficas, etapas educativas o centros.

Con esta iniciativa, la Xunta pretende reforzar la lucha contra el acoso escolar en la comunidad, si bien la última encuesta de convivencia en las aulas, publicada en octubre, refleja que el 88% de los estudiantes considera que, o bien no existen conflictos, o bien ocurren de manera puntual. El 75%, además, asegura no haber padecido conductas negativas.

En esta línea, los datos de la Consellería de Educación reflejan que el número de expedientes de acoso, por los que se inicia un protocolo y una investigación en los centros educativos ante posibles casos de bullying, representaron en el curso 2023-2024 solo un 0,2% de los 370.000 alumnos del sistema educativo gallego. Esto es, se registraron 686 casos, una cifra que, si bien es relativamente pequeña sobre el total, también es superior a los 615 expedientes abiertos el curso previo, el 2022-2023.