Absuelven a Oubiña de tráfico de drogas por falta de pruebas

La Audiencia Provincial de Oviedo absolvió a Laureano Oubiña del delito de tráfico de drogas al no apreciar pruebas suficientes para condenarlo. También queda exonerado J.M.A.M., acusado de blanqueo, al considerar el tribunal acreditada su versión de que una transferencia de 11.000 euros respondía a una compraventa de vehículos.

En el caso de Oubiña, los magistrados señalan que sus contactos con C. de la M., incluidos dos encuentros en Vilanova de Arousa, no permiten deducir que participara en el suministro de la cocaína intervenida. La sentencia sí condena a otros veinte procesados, tres de ellos por tráfico agravado y pertenencia a organización criminal. El fallo anula las medidas cautelares y aplica la atenuante de dilaciones indebidas.