Un juzgado de Santiago condena a un año de prisión a un hombre por agredir a otro en la cara tras una discusión
Le propinó golpes en las manos y patadas en la cara y en la cabeza
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a un hombre a un año de cárcel por cometer un delito de lesiones al "propinarle golpes con las manos y patadas en la cara y en la cabeza" a otro hombre después de mantener con este una discusión fuera de un comercio, según se explica en la sentencia.
El tribunal considera acreditados los hechos denunciados, ya que se apoya "en la prueba practicada, atendiendo de manera fundamental a la declaración del perjudicado, a la de un vecino que fue testigo de la situación y a la del investigado". También reafirma su decisión basándose en los informes que recogen las lesiones sufridas por la víctima cuando recibió atención médica tras el suceso.
La sentencia no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
