El consumo de antibióticos sigue al alza y ya casi iguala la cifra prepandemia

Cada vez que la Consellería de Sanidade emite un informe sobre antibióticos recuerda a sus facultativos que no los prescriban «si no es necesario». Pero el potencial usuario también recibe numerosas advertencias: que los tome solo cuando es verdaderamente preciso, que complete el tratamiento prescrito, que no los guarde ni comparta y que solo los use si son recetados por un médico, un consejo que desoyen unos 11.000 gallegos. La razón de todas estas precauciones es la «extensión» de las resistencias a los antibióticos, «uno de los principales problemas de salud pública» para el Sergas. No es el único organismo preocupado por la cuestión: el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades cifraba ayer en 35.000 las muertes anuales provocadas por la resistencia a los antimicrobianos en el continente.

Los avisos se enfatizan en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso Prudente de los Antibióticos, que las instituciones impulsan desde hace una década. No obstante, en Galicia, tras el paréntesis derivado de la irrupción del covid y la vida pandémica posterior, la cifra ha vuelto a crecer, con el dato más reciente confirmando un retorno a la senda previa. Según los datos del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), durante 2024 el consumo en el sector comunitario —es decir, excluyendo el uso hospitalario— ascendió a 24,37 dosis diarias definidas por mil habitantes y día (DHD), cifra casi idéntica a la anotada en 2019, cuando se situó en 24,67.

En 2021 se había tocado suelo en el consumo, con 18,95 DHD. Desde entonces hasta ahora, el recurso a este tipo de fármacos se ha disparado en Galicia un 28,6 por ciento. Esa tendencia al alza la comparte, en general, España, aunque en la comunidad gallega el ascenso sea más acusado que el estatal (22,8 por ciento).

En todo caso, en Galicia se recurre más a este tipo de medicamentos que la media autonómica. De hecho, las 24,37 DHD contabilizadas el pasado año suponen 1,57 más que la cifra estatal en lo que sería el desfase más amplio de la última década.

Un repunte augurado

Los profesionales sanitarios ya contaban con que se produciría un repunte tras los dos primeros años de lidiar con el coronavirus, cuando se registraron cifras mínimas, especialmente en 2021, derivadas de la utilización de mascarillas o de las restricciones establecidas, como la distancia de seguridad. Esas limitaciones redujeron las infecciones respiratorias y, de rebote, el uso de antibióticos. Y es que, pese a estas dolencias tienen muchas veces causas víricas, en «muchos casos», señalan los profesionales, se tratan con antimicrobianos.

El PRAN permite analizar dónde se concentra el consumo global de estos fármacos en Atención Primaria. La mayoría —el 73 por ciento de la dispensación comunitaria— se corresponde a recetas del Sergas, un 24 por ciento a prescripción privada y el restante a receta de mutuas. El consumo en receta oficial Sergas es mayor que en la media de España, como en las mutuas, y ocurre lo contrario en la privada.

Aunque Galicia registra un consumo superior a la media, la comunidad sería séptima en dispensación comunitaria. El listado lo lidera Extremadura, con 26,65 dosis diarias por cada mil habitantes, y lo cierran el País Vasco y Navarra, donde no llegan a la veintena.