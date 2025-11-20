El desacuerdo entre PP y PSOE bloquea un declaración del Parlamento por el 25N
La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios ha dejado al Parlamento sin una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue el lunes cuando los socialistas remitieron el texto al resto de formaciones, que, según habían avanzado desde el BNG, contaría con el apoyo de los nacionalistas.
Pero ayer, a solo dos horas de que terminase el pleno, el Grupo Popular remitió una propuesta a los socialistas, incluyendo cuestiones como la aprobación de la Ley estatal de trata antes de que termine el presente periodo de sesiones o la necesidad de que se «depuren responsabilidades» por los fallos de las pulseras antimaltrato. Por todo ello, el PSdeG ha acusado al PP de «boicotear» la declaración por el 25N— que la Cámara no aprueba desde 2020— con una contrapropuesta «inasumible» pensada para «atacar al Gobierno».
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»
- La autovía de A Costa da Morte sumará 5,5 km más entre Vimianzo y Camariñas
- La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral
- Los médicos del área de A Coruña y Santiago amenazan con un paro indefinido
- «Ya no hay navidades ni fiestas que celebrar»: más de 11.500 muertes en las carreteras gallegas en 40 años
- Alvedro supera ya el millón de viajeros y capta un 17% más de tráfico que Vigo
- Sanidade ofrece cesiones salariales que los sindicatos ven «mínimas» y mantienen la huelga