DisCamino se despide con dolor de su creador, «Gerardiño» Fernández

Muy feliz y cariñoso. Así recordarán sus seres queridos a Gerardo Fernández Costa, conocido como Gerardiño. Ha muerto a los 47 años. El creador de DisCamino, proyecto que comenzó en el año 2009 junto con el sargento de la Policía Local Javier Pitillas para cumplir el deseo de las personas con discapacidad de peregrinar a Santiago de Compostela, deja un hueco enorme en el corazón de esta asociación.

«Ha dicho que no estéis tristes, que ha tenido una vida feliz y plena. Que tan solo le faltó tener una novia, pero que se preparen ahora en el cielo, que piensa liarse con todas las que pueda hasta encontrar la que le mole», señaló el portavoz de la entidad, Javier Pitillas, sobre una persona que ha sido su «guía y faro» y ha demostrado que el ser humano, a pesar de las dificultades a las que se debe enfrentar a diario, no tiene límites.

Pitillas destacó que, más allá de la tristeza que inunda su círculo más próximo, hay un sentimiento de «tranquilidad» porque «se ha ido sin sufrir». «Ha sido muy feliz. Ha hecho lo que ha querido y ha disfrutado a tope», comentó a FARO antes de asegurar que Gerardiño siempre será recordado «sonriendo, abrazando y dando besos». «Esta semana pasada, estuvimos en Madrid. Como si ya presintiese lo que iba a pasar, se mostró más cariñoso que nunca y muy tierno con nosotros. Nos llamaba amiguiños a todos», apuntó.

Compartir su disfrute con más personas con discapacidad

Pitillas relata que Gerardiño, al acabar su primer Camino de Santiago, completado desde Roncesvalles hasta Compostela en un triciclo tándem —le permitió mantenerse en equilibrio durante las rutas—, pide que más gente con discapacidad pueda cumplir el sueño de peregrinar. «En ese momento, al terminar, es cuando nace DisCamino. Nos comenta que hay que buscar a más gente porque lo disfrutó mucho. Fueron 15 días de aventuras», expone.

Cuenta Pitillas que, durante el embarazo, la madre de Gerardiño sufrió rubeola, enfermedad que afectó al feto, provocándole sordoceguera y envejecimiento prematuro. «A sus 47 años, su cerebro tenía el aspecto de una persona de 90 años. Ingresó el sábado en el hospital por una obstrucción intestinal. Sufrió una sepsis y un fallo multiorgánico y falleció», señaló. Llevaba varios años en silla de ruedas tras ir perdiendo progresivamente capacidades. «Tenía demencia senil y alzhéimer, por lo que ya era más difícil comunicarse con él últimamente», explicó.

Pitillas y Gerardiño se conocieron gracias al deporte. La ONCE contrató al agente y a un compañero para entrenarlo en atletismo. Fue su primer alumno. «Al principio, corría, pero fue perdiendo movilidad de forma progresiva», apuntó Pitillas antes de lanzar un mensaje: «Que nadie se quede en casa: la discapacidad no es incapacitante. No significa no poder ser feliz». La ceremonia de despedida está convocada para mañana a las 16.30 h en Pereiró.