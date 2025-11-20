Enfermeros y fisioterapeutas irán a la huelga en diciembre
Censuran que la negociación actual entre la Xunta y la mesa sectorial sea «médico-centrista»
El sindicato Satse ha convocado una huelga de enfermeros y fisioterapeutas de Atención Primaria para el próximo 4 de diciembre, tras considerar que el sistema actual de negociación entre la Consellería de Sanidade y la mesa sectorial «no representa» sus intereses, «al centrar todo el debate en un sistema médico-centrista, sin poner en valor al resto de los trabajadores del sistema sanitario».
De este modo, ven «inadmisible» que parte de la huelga prevista para el 26, 27 y 28 de noviembre en los centros de AP se centre en temas médicos «casi exclusivamente», mientras aspectos que afectan a fisioterapeutas, enfermeros y enfermeros especialistas «quedan descolgados». Por este motivo, ya han comunicado su decisión al Sergas de hacer otra huelga, reclamando mejoras laborales y más dotación de personal.
