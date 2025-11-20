Una familia gallega en la élite del 'canicross' mundial

Julia creció viendo a su padre, Roberto, entrenar junto a su perra Ulla por los senderos de los montes de Santiago de Compostela. Tiempo después, esa costumbre familiar se ha transformado en una pasión compartida, que ha llevado a ambos a competir en el Campeonato Mundial de canicross, celebrado el pasado fin de semana en Pardubice (República Checa). Roberto y Ulla finalizaron en 15ª posición en la categoría de Patín Vet2, mientras que su hija, acompañada de su perro Ryder, terminó en 16º lugar en Canicross femenino y en 8ª posición en relevos.

El canicross es un deporte que combina el esfuerzo humano con el adiestramiento canino, unidos por un arnés extensible, generando un binomio perfecto para la actividad física. Ya sea empujando de un patín, un trineo o incluso de su mejor amigo, el perro es el gran protagonista de esta práctica deportiva. Para Roberto y Julia, sus compañeros, Ulla y Ryder, son una parte más de la familia.

Hace más de 20 años, Roberto Salvado se adentró en este mundo, iniciando una trayectoria que no solo le ha otorgado éxitos nacionales y continentales, sino que también ha sembrado una pasión que hoy en día continúa su hija. Julia se inició en el deporte siguiendo los pasos de su padre, al que acompañaba a todas sus carreras. Cuando tuvo la edad para competir, se inició en las modalidades de patín y canicross, siendo en esta última donde realmente ha destacado, cosechando logros como el bronce en el Mundial Júnior IFSS 2023 y Plata en el Campeonato del mundo Júnior 2024 ICF.

Julia y Roberto Salvado, durante una competición. | Cedida

En casa de los Salvado, el canicross va más allá de la competición. Es una forma de compartir tiempo en familia, de fortalecer un vínculo entre padre e hija que se refuerza a base de entrenamientos, viajes y campeonatos.

En uno de esos largos periplos, entre los pasados días 7 y 9 de diciembre se disputó el Campeonato del mundo de canicross, organizado por la International Canicross Federation, en tierras checas. Tanto Roberto como Julia compitieron en la prueba internacional, formando parte de la delegación española presente en Pardubice.

Julia disputó su primer Mundial en categoría absoluta después de consolidarse como un gran talento emergente en instancias inferiores. Junto a Ryder, la corredora santiaguesa firmó una meritoria 16ª plaza en su estreno mundialista en canicross femenino, mientras que selló un 8º puesto en la modalidad de relevos. Por su parte, Roberto y Ulla compitieron en la categoría de Patín Vet2, finalizando en 15ª posición, completando un gran fin de semana para la familia Salvado.

Tras la cita mundialista, padre e hija continúan con los entrenamientos en vistas a la Copa de España, que tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre en Buñuel (Navarra), y al Campeonato de España de canicross, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre en Ólvega (Castilla y León).

Una nueva oportunidad para continuar entrenando, para seguir compitiendo y sobre todo para mantener una tradición familiar apta para todos. Practicada por Roberto en un principio, heredada por Julia más tarde y compartida con Ulla y Ryder, los pequeños compañeros que mantienen su compromiso de forma incondicional. El canicross se encuentra en auge gracias a historias como estas, las cuales inspiran y promueven la práctica deportiva a partes iguales.