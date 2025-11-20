Galicia recibe el acelerador clave para el centro de protonterapia

La cuenta atrás para la puesta en marcha en Galicia del que será el primer centro de protonterapia público en España sigue su curso, con la idea de poder tratar a los primeros pacientes a finales del próximo año.. El próximo paso lo constituye la llegada, prevista para este fin de semana, del acelerador de protones, que viaja desde Bélgica al puerto de Vigo. Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien añadió que se están formando ya una veintena de profesionales para cuando entre en funcionamiento.

Durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Galicia en respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, Rueda aludió al pionero centro en el marco de una sanidad pública «excelente», pese a «todo lo que hay que seguir mejorando. Al respecto, señaló que los nuevos presupuestos van a permitir seguir incrementando la inversión en sanidad.

No obstante, la situación que atraviesa Atención Primaria, cuyo personal mantiene la convocatoria de huelga la próxima semana, protagonizó ayer el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Parlamento autonómico. En el cruce de acusaciones, el mandatario popular alegó que los nacionalistas buscan «alboroto» y quieren «alargar la tensión», algo a lo que la líder de la oposición no tardó en replicar, culpándolo de «criminalizar las protestas».

Mientras tanto, los paros previstos para el 26, 27 y 28 de noviembre siguen en pie, y cuentan con el respaldo de colegios médicos, sindicatos y sociedades científicas. Las negociaciones de la Consellería de Sanidade con CIG-Saúde, CSIF, CC OO y UGT continúan después de que el Ejecutivo gallego se ofreciera el pasado viernes a retirar el plan. Con todo, los representantes laborales insisten en que la huelga no se desconvocará a no ser que existan medidas concretas sobre la mesa.

«Ha conseguido algo muy difícil, poner a todos de acuerdo en contra de su política sanitaria», denunció Pontón, en alusión al presidente de la Xunta. Defendiéndose de los reproches del líder popular, preguntó a Rueda con ironía: «¿Cómo les va a llamar a los convocantes? ¿Alborotadores, kale borrokas, agitadores todos manipulados por el BNG?».

Ante «la precariedad y el maltrato» del personal sanitario, la nacionalista tachó al PPdeG de ser «el más ultra de la historia», al «criminalizar las movilizaciones, insultar y difundir bulos por tierra, por mar y por aire». Así, acusó a los populares de «inventar una nueva forma de gobierno»: «El ‘bulogobierno’ con su ‘bulopresidente’».

Desde el otro lado de la bancada, Rueda tomó la palabra para asegurar que, caso de llegar Sanidade a un acuerdo con los sindicatos y, por tanto, disolverse la huelga, el BNG «se va a llevar un disgusto». En esta línea, atacó a los que «mandan» en el Bloque, asegurando que trabajan para «alargar el conflicto social» e ir al «alboroto» para que después Pontón lleve a la sesión de control las movilizaciones.

«Solo le importa la pancarta», censuró el mandatario, quien sacó a relucir los presupuestos para el próximo año, alegando que «van a permitir seguir subiendo la inversión en sanidad y situar a Galicia como pionera en asuntos como los cribados y la prevención». También cargó contra Pontón al entender que esta trasladó que la Xunta no contrata médicos «porque no quiere» cuando se trata de un problema «común» en el Estado.

Así, después de que la portavoz nacional del BNG se refiriese a él como «bulopresidente», Rueda leyó una respuesta del Gobierno en el Congreso que indica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social está «muy interesado» en cubrir todas las vacantes que tiene en Galicia, pero que «el problema de la falta de médicos afecta a todos los ámbitos».

Por otro lado, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó, en el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el «acercamiento» de los populares a la extrema derecha. «Se está impulsando una regresión preocupante de los derechos», alegó el socialista, quien aseguró que el partido de Rueda se posiciona «con complacencia» ante los discursos ultra.

«Hoy no le pido documentos ni debates presupuestarios. Le pido que explique sus principios. Porque los principios son lo que define la acción política», declaró Besteiro durante su turno de palabra. Rueda le contestó echándole en cara que «no hable de la actualidad rabiosa que les toca muy de cerca», en referencia al informe de la UCO que refleja que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hizo de «enlace» entre Transportes y Acciona, adjudicataria de obra pública en unión con Servinabar, presuntamente a cambio de un 2% de mordidas.