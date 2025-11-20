El invierno se adelanta: lluvias, algo de nieve y frío en Galicia

Galicia encara varios días de meteorología revuelta con la llegada de aire frío del norte y un ambiente plenamente invernal. Desde ayer, la comunidad queda situada «entre altas y bajas presiones» —en términos meteorológicos— lo que implica cielos cubiertos a ratos y chubascos dispersos, sobre todo en la mitad norte. Además, la cota de nieve seguirá bajando y de cara a esta madrugada ya podrá situarse por debajo de los 1.000 metros, abriendo la puerta a las primeras nevadas en zonas altas de Lugo como Os Ancares o A Fonsagrada, según avanzaba ya ayer MeteoGalicia .

Y hoy llega lo gordo: una masa de aire ártica desplomará las temperaturas y dejará chubascos en el norte, con nieve ya desde los 800 metros o incluso en cotas más bajas, aunque de nuevo solo en la montaña lucense. En la ciudad de A Coruña los termómetros se moverán entre los 9 grados de mínima y unos 12 ó 13 de máxima según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia.

En el sur de Galicia, en cambio, el cielo estará más limpio, aunque el frío se dejará notar con máximas por debajo de los 10 ° grados en muchos puntos del interior.

Mañana viernes tocará una pequeña tregua anticiclónica, con nubes y algún chaparrón temprano en el noroeste. Pero el sábado vuelve otra vez la inestabilidad detrás de la ventana: un centro de bajas presiones traerá lluvias que avanzarán desde el litoral hacia el resto de Galicia. Tanto Aemet como MeteoGalicia coinciden: a partir del domingo, seguirán las lluvias en la fachada atlántica, aunque las temperaturas empezarán a subir un poco.