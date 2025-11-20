Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a la Consellería de Política Social por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados con el objetivo de que pudieran acceder a cheques regalo, que eran enviados a los respectivos domicilios cada seis meses.

Programas similares existen desde 2014, pero fue el año pasado cuando se cursó una denuncia por esta práctica. Se considera que la Xunta vulneró al artículo 26 sobre corresponsabilidad del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, siendo la primera administración pública de España en hacerlo.

Lo que hizo la Consellería de Política Social fue ceder los datos que obraban en su poder sobre familias numerosas a una empresa privada para que fuera ella la que los gestionara, algo que no se puede hacer porque no se tenía el consentimiento de las personas afectadas, las poseedoras del «carné familiar galego».

«La cadena de supermercados remitía a Política Social, a través de la Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), una relación de los beneficiarios de los descuentos (número de carnet) a fin de que esta le facilite a su vez el nombre y apellidos del titular y la dirección actualizada a los efectos de posibilitar el envío de los cheques descuento», se recoge en el procedimiento de sanción. Estos envíos se producían cada seis meses, y el dinero se tenía que utilizar en el supermercado en la compra de otros productos.

No hay sanción económica por tratarse de una administración pública, pero la Xunta tiene que corregir este comportamiento en el plazo de seis meses y acreditar que así lo ha hecho.