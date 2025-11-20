El TSXG resuelve que las misiones en buques en el extranjero están exentas de IRPF

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón a un militar de Ferrol y establece que las rentas obtenidas en misiones internacionales, incluso a bordo de buques de la Armada —y dos agrupaciones permanentes de la OTAN, o ejercicios como «Dynamic Manta» y «Baltops» entre 2016 y 2019— pueden acogerse a la exención del IRPF. El TSXG anula así la decisión del Tribunal Económico-Administrativo que había rechazado rectificar sus autoliquidaciones de 2016 a 2020.

El fallo, alineado con la doctrina del Supremo, destaca que la exención depende del trabajo en el extranjero y no de la soberanía del buque, y reconoce a la OTAN como entidad no residente. La AEAT deberá devolver 5.374 euros.Este fallo abre la puerta a más reclamaciones.