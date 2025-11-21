Al menos 600.000 personas se han vacunado ya contra la gripe
Santiago
La campaña de vacunación de la Xunta ya ha alcanzado los 600.000 inmunizados contra la gripe y 360.000 frente al covid. Según estos datos, ya se han vacunado contra la gripe más del 44% de los menores de 11 años, el 58,7% de los mayores de 65, y el 52% del personal sanitario. En el caso del covid, esas cifras ascienden al 54% en los mayores de 70 años y el 33% del personal sanitario.
Por otro lado, la gripe está en un período de «intensidad baja con tendencia creciente», con 209 hospitalizaciones en la semana del 10 al 16, un 8% más que la anterior.
