Una cumbre autonómica propone avanzar en la cogobernanza del litoral

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, inauguró con una videoconferencia la I Cumbre del Litoral, un encuentro que reúne en Baiona a representantes de los gobiernos autonómicos de las comunidades costeras para avanzar en la cogobernanza y en la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

La sesión inaugural corrió a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa, autor de la sentencia que confirmó la constitucionalidad de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral (Loxilga), frente al recurso del Gobierno central. El fallo ratificó que Galicia posee competencias plenas para ordenar y gestionar su litoral, tal y como recoge su Estatuto de Autonomía, y respaldó la posición defendida por la Xunta ante la negativa estatal a transferir medios y funciones.

La cumbre busca aprovechar sinergias entre comunidades que ya ejercen estas competencias o aspiran a hacerlo, por lo que cuenta con la participación de representantes de prácticamente todas las autonomías con costa. Hoy intervendrán expertos como el director del Observatorio del Litoral de Galicia, Javier Sanz Larruga, y el director del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, Francisco Saborido, además de celebrarse dos mesas redondas.

La primera abordará la visión atlántico-cantábrica con responsables de Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria y Canarias. La segunda se centrará en el enfoque mediterráneo con representantes de Baleares, Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña.

El cierre de la jornada incluirá la ponencia del vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez, sobre la nueva ley valenciana de costas, antes de la clausura oficial.